Держите меня семеро: видео тест-драйв кроссовера Mazda CX-9

И, сразу заметим, что это, пожалуй, самое интересное предложение на рынке, если учитывать совокупность таких важных для каждого потребителя качеств авто, как цена, качество, количество опций комфорта. Кстати, если говорить о последних, то именно им в ходе недавнего обновления Mazda CX-9 японцы уделили основное внимание.

«Девятка», в частности, получила камеру кругового обзора на 360 градусов, продвинутую мультимедийку, поддерживающую протоколв Apple CarPlay и Android Auto, вентиляцию сидений. Кроме того, инженеры немного поколдовали над настройками подвески и рулевого управления, повысив уровень ездового комфорта, и добавили «шумки». Впрочем, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем услышать или прочитать: все подробности о новинке рынка в нашем видеосюжете.