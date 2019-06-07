Держите меня семеро: видео тест-драйв кроссовера Mazda CX-9

На российсском рынке представлено не так много 7-местных кроссоверов, хотя, по мнению некоторых маркетологов, у таких машин — большое будущее. При чем настолько, что в эту нишу стремятся даже среднеразмерные SUV: к выпуску, например, готовятся семиместные VW Tiguan и Hyundai Tucson. Однако все же именно большие «паркетники» с тремя рядами задают в этом сегменте тон. С одним из них — претерпевшим в начале весны обновление Mazda CX-9 — портал «автоВзгляд» в ходе длительного тест-драйва познакомился особенно плотно.
И, сразу заметим, что это, пожалуй, самое интересное предложение на рынке, если учитывать совокупность таких важных для каждого потребителя качеств авто, как цена, качество, количество опций комфорта. Кстати, если говорить о последних, то именно им в ходе недавнего обновления Mazda CX-9 японцы уделили основное внимание.
«Девятка», в частности, получила камеру кругового обзора на 360 градусов, продвинутую мультимедийку, поддерживающую протоколв Apple CarPlay и Android Auto, вентиляцию сидений. Кроме того, инженеры немного поколдовали над настройками подвески и рулевого управления, повысив уровень ездового комфорта, и добавили «шумки». Впрочем, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем услышать или прочитать: все подробности о новинке рынка в нашем видеосюжете.
Mazda CX-9 — комфортабельный, маневренный, динамичный лайнер с внедорожными замашками и тремя рядами сидений придется, как мы подчеркнули в видеоролике, по душе многим водителям и их домочадцам, если их, конечно, не смутит цена «японца».
Хотя и здесь у него есть явное преимущество перед прямыми конкурентами. Так, прайс Toyota Highlander стартует от 3 390 000. Chevrolet Tahoe и Traverse — от 3 320 000. Даже новинка рынка Honda Pilot дороже — от 3 000 000 деревянных. За «девятку» же придется отдать минимум 2 795 000 рублей.