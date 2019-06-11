Россия держит уровень в рейтинге европейских автопродаж

На самом крупном рынке ЕС за прошедший месяц в руки покупателей ушло 332 962 автомобиля. И хоть в апреле динамика здесь была отрицательной, май показал уже +9,1% относительно того же периода прошлого года.

Италии удалось обогнать Францию и занять второе место с показателем в 197 307 машин (-1,2%). А Законодательница мод, где реализовали 193 948 машин (+1,2%), спустилась на третью позицию. Добавим, здесь продажи продолжают расти второй месяц подряд. Далее следует Великобритания, где своих владельцев нашли 183 724 «легковушки» (-4,6%).

Стоит отметить, что европейцы при подсчете автопродаж, как правило, Россию не учитывают. Но если опираться лишь на голые цифры, то отечественному рынку досталась пятая строчка, как, впрочем, и месяцем ранее. По данным агентства «Автостат», россияне купили около 129 000 легковых авто. С учетом этого, Испании, где автомобили разошлись тиражом в 125 625 экземпляров (-7,3%), досталось шестое место.