Названы самые ненадежные двухлетние автомобили

Так, по версии TUV, больше всего хлопот автовладельцам доставляют седаны Dacia Logan — именно эта модель возглавляет рейтинг самых ненадежных автомобилей. Из всех «Логанов», прошедших в уходящем году техосмотр, у 14,6% были обнаружены проблемы с подвеской, тормозами, рулевым управлением, выхлопной системой, а также двигателем и коробкой передач.

На второй строчке в списке наиболее «ломучих» машин расположился Renault Clio (12,1% неисправных автомобилей). А следом за ним идет FIAT Punto (11,7%). Замыкают лидерскую пятерку самых ненадежных двухлетних моделей KIA Sportage и Ford Ka — на эти дефектные кроссоверы и хетчбэки также пришлось по 11,7%.

Шестое место аналитики TUV отдали FIAT 500 (11,3%), седьмое — Dacia Sandero (11,0%). На восьмой позиции рейтинга самых ненадежных автомобилей оказался Dacia Lodgy, более известный как Dokker (10,7%), а на девятой — Volkswagen Sharan. И, наконец, десятая строчка досталась кроссоверу Duster, который продается в Европе под маркой Dacia.