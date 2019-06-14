Корейцы раскрыли технические характеристики нового бизнес-седана KIA

Фото: KIA
Корейцы обновили бизнес-седан KIA K7, известный под этим именем на домашнем рынке, добавив к названию слово Premier, освежив внешность и оснастив авто совершенно новым мотором.
Светлана Ермолаева

В других странах модель представлена как KIA Cadenza. В основном автомобиль, помимо внутреннего рынка, где уже начали принимать заказы на новинку, ориентирован на Соединенные Штаты.

На вопрос портала «АвтоВзгляд», не собирается ли стильная «четырехдверка» пополнить российскую продуктовую линейку, российские представители бренда ответили уклончиво, не сказав ни «да», ни «нет».

Итак, KIA K7 Premier/Cadenza после рестайлинга приобрела довольно агрессивный вид, получив новые бамперы, иную оптику и вогнутой формы сверкающую хромом радиаторную решетку. Дизайнеры объединили задние фонари в единое целое светодиодной пунктирной полосой. Хромированные накладки на патрубки выхлопной системы также визуально связаны блестящим молдингом.

В салоне центральное место досталось 12,3-дюймовому экрану развлекательно-информационного комплекса, под ним разместился блок воздуховодов климатической установки с кнопкой «аварийки». Приборная панель — цифровая диагональю 12,3 дюйма.

Изюминкой новинки стала возможность управлять домашними бытовыми приборами, подключенными к Сети. А для релакса водителя авто оснастили акустической системой, воспроизводящей звуки природы: шум леса, текущая река, дождливый день, городское кафе, огонь в камине и прогулка по снежной тропинке.

А теперь главное: KIA K7 Premier укомплектовали мотором SMARTstream, впервые установленном на модель KIA — рядной «четверкой» объемом 2,5 л. Характеристики движка пока держатся в секрете. Кроме него, в силовой гамме седана имеются трехлитровый бензиновый V6 мощностью 266 л. с., турбодизель на 2,2 л с отдачей в 202 «лошади», а также гибридная силовая установка с движком объемом 2,4 л.

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14 июня 2019
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