Корейцы раскрыли технические характеристики нового бизнес-седана KIA

В других странах модель представлена как KIA Cadenza. В основном автомобиль, помимо внутреннего рынка, где уже начали принимать заказы на новинку, ориентирован на Соединенные Штаты.

На вопрос портала «АвтоВзгляд», не собирается ли стильная «четырехдверка» пополнить российскую продуктовую линейку, российские представители бренда ответили уклончиво, не сказав ни «да», ни «нет».

Итак, KIA K7 Premier/Cadenza после рестайлинга приобрела довольно агрессивный вид, получив новые бамперы, иную оптику и вогнутой формы сверкающую хромом радиаторную решетку. Дизайнеры объединили задние фонари в единое целое светодиодной пунктирной полосой. Хромированные накладки на патрубки выхлопной системы также визуально связаны блестящим молдингом.