Французы представили Alpine A110 в «горячей» спецверсии

Заднеприводный Alpine A110S оснастили форсированным до 292 л. с. 1,8-литровой турбированной «четверкой» (+40 «лошадей» по сравнению со стандартной «двухдверкой») с максимальным крутящим моментом в 320 Нм. Двигатель работает с семиступенчатым «автоматом» Getrag с двумя сцеплениями.

Инженеры перенастроили подвеску авто, уменьшили на 4 мм клиренс и сместили центр тяжести ближе к поверхности дороги. Система курсовой устойчивости в режиме движения Track также получила новые настройки.

Напомним, Alpine A110 с полностью алюминиевым кузовом дебютировал в марет 2017 года. Новинка, как внешне, так и своим названием отсылает к модели Alpine A110, производимой с 1961 по 1977 года. То историческое купе нарисовал Джованни Микелотти — дизайнер работавший для Ferrari, Lancia, Maserati и Triumph.