Испытания провалились: прототип будущей LADA попал в смертельную аварию

Как сообщает MassCars со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, автомобиль LADA Granta Sport совершил наезд на сломавшийся в дороге КАМАЗ. В ходе аварии пассажир грузовика, находившийся рядом с машиной, погиб на месте.

Стоит отметить, что водитель большегруза принял все меры предосторожности — включил «аварийку» и выставил знак аварийной остановки.

К гадалке не ходи — виновником ДТП признают шофера предсерийной «Гранты Спорт», чье обновление уже давно обсуждают поклонники отечественной марки. Правда, официально сведения о скором выпуске спортивной LADA Granta не подтверждает.