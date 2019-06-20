Испытания провалились: прототип будущей LADA попал в смертельную аварию

Фото: АвтоВзгляд
Водитель новой спортивной LADA, окутанной в камуфляжную пленку, устроил смертельное ДТП. Вероятно, испытатель тольяттинского «суперкара» двигался с превышением скорости. В результате, не успев избежать столкновения, врезался в стоящий на проезжей части грузовик.
Ефим Розкин

Как сообщает MassCars со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, автомобиль LADA Granta Sport совершил наезд на сломавшийся в дороге КАМАЗ. В ходе аварии пассажир грузовика, находившийся рядом с машиной, погиб на месте.

Стоит отметить, что водитель большегруза принял все меры предосторожности — включил «аварийку» и выставил знак аварийной остановки.

К гадалке не ходи — виновником ДТП признают шофера предсерийной «Гранты Спорт», чье обновление уже давно обсуждают поклонники отечественной марки. Правда, официально сведения о скором выпуске спортивной LADA Granta не подтверждает.

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20 июня 2019
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