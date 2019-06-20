Новый УАЗ «Буханка» будет стоить 2 000 000 рублей

Ульяновское ООО «Автодом» разработало универсальный стеклопластиковый модуль, предназначенный для установки на шасси «Профи». Проект призван сменить морально устаревший микроавтобус из Ульяновска — легендарную «буханку» УАЗ-452.

Ранее компания сертифицировала к эксплуатации надстройки в варианте «скорая помощь» и «школьный автобус». Сейчас готов третий вариант кузова, предназначенный для «семейного» использования.

Производитель предусмотрел сразу несколько вариантов исполнения этой модели. Она может иметь открывающуюся, либо стационарную перегородку между пассажирским и грузовым отделениями.

Предполагается, что в различных комплектациях «буханка будущего» будет в состоянии перевозить 5—9 человек. По данным Авто Mail, стоимость санитарного варианта — 1 990 000 рублей. Ценник «семейной» модификации пока не раскрывается.