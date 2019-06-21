Стали известны сроки выхода на рынок Chevrolet Niva нового поколения

Минпромторг России планирует поддержать сразу пять автостроителей, подписав с ними в ближайшее время Специальные инвестиционные контракты (СПИК). Среди этих счастливчиков оказались: GM-АВТОВАЗ, Volkswagen Group Rus, завод «Автотор», «ПСМА Рус» и Volvo.
Глава министерства Денис Мантуров рассказал, что все эти проекты получат «стандартный объем преференций в рамках СПИК», включающие в том числе и гарантии налоговых нагрузок. Оглашены и некоторые обязательства, которые возьмут на себя производители.
Итак, американо-российская компания GM-АВТОВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva. Так что, оптимисты, все еще верящие, что новой «Шеви Ниве» быть, это очко в вашу пользу. Притом, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на текущую машину будет действовать аж практически до конца 2021 года.
Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что если новую «Шниву» мы и увидим, то не раньше 2022-го.
Кстати, еще в январе Chevrolet Niva обновилась, став богаче в оснащении, хотя и не шибко. Но зато безопаснее. «Проходимец» обзавелся одной подушкой безопасности, которую пока заслужил только водитель! А еще антиблокировочной системой и модулем автоматического вызова экстренных служб.