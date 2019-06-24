Названы цены на обновленный Cadillac CT6

После первого планового рестайлинга, прошедшего, между прочим, еще весной 2018 года, Cadillac CT6 обзавелся новой решеткой радиатора, оформленной в одном ключе с концептом Escala. Кроме того, автомобиль теперь щеголяет перелицованными бамперами и иной оптикой.

Мотор — V6 объемом 3,6 л и мощностью 314 л. с. — седан сохранил. Но движку теперь аккомпанирует не восьмискоростной «автомат», а десятиступенчая АКП.

Кроме того, в списке технической начинки значатся мультимедийный комплекс с 10,2-дюймовым дисплеем и навигацией, а также в качестве опции можно установить пару экранов диагональю 10 дюймов. Весьма кстати для пассажиров заднего ряда.

В России рестайлинговый CT6 предложен в двух комплектациях: Sport и Platinum. Ценник на новинку начинается от 4 850 000 рублей. Стоит напомнить, что после обновления авто получило заряженную версию V-Sport с 4,2-литровым бензиновым V8, выдающим до 557 «лошадей». Но пока неизвестно, будет ли она доступна отечественным покупателям.

Между тем, не стихают слухии, что GM планирует исключить из продуктовой линейки Cadillac CT6 и еще ряд маловостребованных моделей.