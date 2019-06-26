5 кроссоверов, которые не убить даже за 300 000 км пробега

Много ли вы знаете автомобилей, которые продолжают исправно ездить и после 300 000 километров? Конечно же, LADA. Да только после того, как в них поменяют все, что можно, и даже больше. А как насчет машин, где почти ничего не ремонтируют?
Специалисты iSeeCars провели очередное исследование, определив самые надежные и выносливые автомобили, которые без особых проблем преодолевают свыше 300 000 километров пути.
Эксперты опросили без малого 14 000 000 владельцев машин 2018 года выпуска, накрутивших столь внушительный пробег. И к несчастью поклонников корейского автопрома, в рейтинге их не оказалось. Хит-парад самых неприхотливых и долгоиграющих транспортных средств возглавляют японцы.
С учетом того, что речь идет о потребителях североамериканского рынка, модели от представленных в России несколько отличаются. Хотя и не все.
Абсолютным лидером исследования стал большой внедорожник Toyota Sequoia — 7,4% от всех опрошенных владельцев этих авто смогли перевалить за 300 000 км. Второе место с 5-процентным показателем делят американские Ford Expedition и Chevrolet Suburban. Да, любят за океаном огромных «проходимцев».
Далее — снова Toyota. На сей раз — 4Runner с результатом в 3,9% от всех принявших в опросе собственников, купивших модель в 2018 году и накрутивших на одометре за 300 000 км.
Пятерку лидеров замыкают Chevrolet Tahoe (3,8%) и Toyota Highlander (3,1%). Кстати, американский «Тахо» и японский «Хайлендер» продаются и у нас.
Стоит добавить, что в ТОП-10 также вошли Toyota Tundra и Tacoma, Honda Odyssey и Ridgeline.
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