5 кроссоверов, которые не убить даже за 300 000 км пробега

Абсолютным лидером исследования стал большой внедорожник Toyota Sequoia — 7,4% от всех опрошенных владельцев этих авто смогли перевалить за 300 000 км. Второе место с 5-процентным показателем делят американские Ford Expedition и Chevrolet Suburban. Да, любят за океаном огромных «проходимцев».

Далее — снова Toyota. На сей раз — 4Runner с результатом в 3,9% от всех принявших в опросе собственников, купивших модель в 2018 году и накрутивших на одометре за 300 000 км.

Пятерку лидеров замыкают Chevrolet Tahoe (3,8%) и Toyota Highlander (3,1%). Кстати, американский «Тахо» и японский «Хайлендер» продаются и у нас.

Стоит добавить, что в ТОП-10 также вошли Toyota Tundra и Tacoma, Honda Odyssey и Ridgeline.

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