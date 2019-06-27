Ravon сертифицировал в России пару бюджетных моделей

Новый документ на Ravon R3, действующий до июня 2022 года, говорит о том, что никаких изменений в автомобиле с тех пор, как он покинул российский рынок, не произошло. Седан будет оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной АКП. Питается движок АИ-92.

Конечно, ОТТС — это еще не гарантия того, что модель будет представлена в отечественных шоу-румах. Но в пользу того, что продукция GM Uzbekistan совсем скоро прикатит в РФ, свидетельствуют и другие факты. Так, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов рассказал, что мощности завода «Дервейс» перестанут простаивать: там планируют наладить сборку этих самых автомобилей Ravon. Конвейеры должны запустить во второй половине года.

Напомним, что предприятие Derways остановило деятельность прошлой весной из-за юридических проблем. Прежде там клепали китайские поделки марок Chery и Lifan. Ravon же покинул российских дилеров, ссылаясь на качели курсов валют и пересмотр ценовой политики.