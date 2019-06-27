Сколько автомобилей с правым рулем катается по России

«Праворульных» легковых автомобилей оказалось 34% от всех «японцев». Так что каждый третий владелец продукции из Страны восходящего солнца водит машину с нестандартным расположением руля.

Наибольшее число машин с правым рулем — Toyota — 50,4%. Второе место в рейтинге досталось Honda с показателем в 46,3% от всех «легковушек» марки. В третью строчку вписался Subaru (29,9%).

Четвертым пунктом идет Nissan (25,4%), а пятерку лидеров замыкает Mazda (20,6%). Далее по порядку следуют Suzuki (20,5%) и Mitsubishi (14,4%). Причем 50% из всех японских авто, предназначенных для левостороннего движения, как сообщает агентство «Автостат», зарегистрированы на Дальнем Востоке России, а еще 40% — в Сибири.

И, что любоыптно, к нам до сих пор привозят подержанный «праворульный» транспорт из Японии: с начала года объем составил немногим больше 22 591 единиц.