Японцы возвращают Mitsubishi Lancer Evolution

Наши коллеги из британского Autocar, ссылаясь на собственные источники, рассказали о том, что Mitsubishi Lancer Evolution вновь появится в продуктовой линейке бренда.

Спорткар одиннадцатого по счету поколения унаследует мотор от Renault Megane RS новой генерации — двухлитровую «четверку» с турбонаддувом. Вкупе с ней будет работать «робот» с двойным сцеплением, а также модернизированная система полного привода S-AWC от Mitsubishi. Предположительно, Lancer Evo обзаведется и 48-вольтовым «мягким» гибридом, мощность мотора перевалит за 300 л. с.

Правда, официального подтверждения эта информация не нашла. Скорее всего, идея пока витает в кругах высшего руководства марки.

Представитель российского офиса MitsubishiИлья Никоноров сообщил порталу «АвтоВзгляд», что такими данными на текущий момент не обладает.

Стоит напомнить, что история Mitsubishi Lancer Evo началась в 1992 году, а закончилась в 2015 году, несмотря на то, что одиннадцатый «Эвик» уже был анонсирован. Обычный Lancer прожил немногим дольше — до 2017-го.