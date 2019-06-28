Hyundai мечется между седанами и кроссоверами

Когда четырехдверный Hyundai Solaris стал завоевывать сердца и кошельки отечественных потребителей, руководство российского офиса активно продвигало седаны. В то же время сегмент «паркетников» всех мастей начал расти как на дрожжах, и в лидеры стал выбиваться кроссовер Creta. Так, марка резко сменила в России направление.

А теперь топ-менеджеры немецкого подразделения в интервью зарубежному изданию Jalopnik сообщили о том, что не собираются отказываться от «четырехдверок» в пользу кроссоверов. Они решили пойти другим путем — адаптировать их под вкусы и потребности клиентов.

При этом Hyundai в последние месяцы уделила седанам довольно много внимания, представив на мировом рынке новую Sonata и рестайлинговую Elantra. Был еще спортивный Lafesta для домашнего рынка и Accent для Соединенных Штатов. Но и корейских кроссоверов прибавилось: новейшие Hyundai Kona и Palisade, обновленный Tucson и свежий Santa Fe.