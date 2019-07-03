АВТОВАЗ остановил производство из-за проблем с комплектующими

По словам представителя пресс-службы АВТОВАЗа, простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент». Производитель заявляет, что с его стороны приняты все возможные меры для предотвращения этой ситуации и сейчас делается все для скорейшего возобновления производства. Сообщается также, что АВТОВАЗ оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

Со своей стороны Группа компаний «Автокомпонент» связывает прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие. Как сообщает ТАСС со ссылкой на инсайдерский источник, существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер АВТОВАЗа.

Переговоры на эту тему ведутся с осени прошлого года, так что, по словам представителей «Автокомпонента», сложившаяся ситуация не стала неожиданной.

Тольяттинсая компания в свою очередь уверяет, что сбой в производстве не отразится на продажах автомобилей LADA в дилерской сети. При этом сроки возобновления работ на предприятии пока не сообщаются..