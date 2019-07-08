Объявлен ценник на бюджетный китайский внедорожник JAC T6

Грузовичок JAC T6 — автомобиль не новый. На родном рынке он представлен давно, и с некоторых пор продается в Казахстане. В Россию он доберется с двумя моторами — на выбор: двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 177 л. с. и 136-сильным дизелем того же объема. Коробка передач — шестискоростная «механика», здесь без вариантов. И вне зависимости от версии — полный привод.

По умолчанию T6 комплектуется кондиционером, мультифункциональным рулем в кожаной оплетке, 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, а также боковыми зеркалами и стеклоподъемниками с электроприводом.

Кроме того, в списке оснащения найдутся пара подушек безопасности и задние датчики парковки. Добавьте к этому тканевый салон и аудиокомплекс с четырьмя динамиками. Такой пикап с бензиновым агрегатом оценивается в 1 299 000 рублей, дизель обойдется на 100 000 дороже.

Модель в варианте побогаче отличается кожаной отделкой салона, мультимедийным комплексом с сенсорным экраном, камерой заднего вида, датчиками давления в шинах и системой помощи при подъеме. За эти щедрости покупателю придется доплатить еще 100 000 «целковых». Продажи авто стартуют 1 сентября.