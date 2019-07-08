Сколько машин выпустил Nissan в России

В момента открытия завода Nissan в Питере, японцы собрали там около 370 000 авто. Причем японцы сразу начали изготавливать «легковушки» по полному циклу. Первоначально в предприятие было вложено порядка 200 млн. долларов. В 2016 году к этой сумме добавилось еще 167 млн. евро.

Сейчас на мощностях, рассчитанных на производство до 100 000 автомобилей в год, трудится 2000 рабочих. Правда, до сотни тысяч экземпляров дело так ни разу и не дошло. В прошлом году был поставлен рекорд — 56 525 машин — максимум за всю историю марки в России.

Напомним, что сейчас с этих производственных линий сходит три модели — кроссоверы Nissan Murano, X-Trail и Qashqai, поставляемые не только в российские шоу-румы, но и дилерам Белоруссии и Казахстана.

Кстати, Qashqai недавно обновился, получил свежую внешность и новые системы активной безопасности. Вот только опции доехали до России в минимальном количестве. О том, чего же недодали россиянам, можно узнать здесь.