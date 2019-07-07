Ралли «Шелковый путь 2019»: благородное ли дело риск?

Десять дней, три страны и пять тысяч километров пути — таков маршрут ралли-марафона «Шелковый путь» 2019. Сибирская тайга, степи Монголии и пустыня Гоби в виде бесплатного довеска. Такой путь пройти — за счастье. На старт выходят лучшие пилоты планеты, и задача усложняется — нужно пройти весь маршрут и первым прибыть к финишу.
Июльский Иркутск душен и расслаблен. Могучая Ангара несет прохладные воды Байкала, горожане отдыхают от зноя у воды. Старинная архитектура соседствует с современными зданиями, но чувства диссонанса такая близость не вызывает. Скорее, наоборот. Так в счастливой семье вместе живут и старики, и молодежь.
Прогулки по центру города приносят открытия. Кажется, что типография в врастающем в землю деревянном здании существует еще с дореволюционных времен, и в ней нелегально печатали большевистские воззвания.
Возможно, мимо этого домика — тогда молодого и благоухающего свежей лиственницей — прогуливался боевик-революционер Леонид Красин. В конце XIX века он отбывал ссылку в Иркутске. Причем жил в сотне метров от этой самой типографии. А обитал он в доме купцов Мыльниковых — основателей Русской Америки. В Иркутске витки истории плавно и неторопливо примыкают к друг другу, как колечки шерстяной нитки у вяжущей носок бабули.
6 июля 2019 года так же вписано в историю Иркутска. В этот день состоялся официальный старт ралли-марафона «Шелковый путь 2019». Это соревнование входит в тройку наиболее значимых ралли-рейдов мира и в нем участвуют самые именитые пилоты. Но все же организаторам пришлось понервничать: страшное наводнение в Иркутской области поставило под сомнение дату старта. Автовозы встали перед беснующейся стихией, но вода спала и машины прибыли вовремя.
Состав ралли внушительный: около ста участников из 36 стран. На старт выходят настоящие звезды. В прошлом году первым к финишу Шелкового пути пришел Язид Аль-Раджи. На соревнованиях 2019-го года самым серьезным соперником Язида считают Нассера Аль-Аттия. Оба они едут на прототипах Toyota Hilux, так что технические возможности сходные. Все решит мастерство и удача.
Марафон завершится 16 июля в китайском городе Дуньхуань, и для спортсменов из Поднебесной очень важно не ударить в грязь лицом. На это соревнование прибыли 19 экипажей из Китая, среди которых их лучшие пилоты — Хан Вей и Лю Кун.
- Общая протяженность Шелкового пути превышает пять тысяч километров из которых более половины — боевые участки. Для успешного завершения нужно продумать и разыграть настоящую партию — как в шахматах. Классный пилот способен пройти трассу на максимальной скорости. Но на 10-дневном марафоне ежесекундный риск неприемлем — важно сохранить машину. Любая поломка отбрасывает назад, все труды пропадают зря.
Поэтому на таких исключительно сложных марафонах как Дакар, Африка Эко Рэйс и Шелковый путь наблюдается любопытная картина: первые и последние места занимают хорошие и амбициозные пилоты. Для победы нужно рисковать, без риска не обойтись! На скорости далеко за сотню на неровной дороге просчеты неизбежны. И вопрос лишь в том — будет такой просчет фатальным или нет. Месяц назад был этап кубка мира в Казахстане. Так там попали в аварию и Язид, и Петрансель.
Хороший пилот может уйти в отрыв и стать первым, или потерпеть аварию и попасть в замыкающие. Вот и получается, что одаренного пилота порой обгоняют те, кто не ставит для себя задачи победить любой ценой. Едут себе спокойно, положив валидольчик под язык. Но у нас планы амбициозные –только победа в нашем классе.
В этом году Шелковый включили в мотокалендарь — это один из этапов Чемпионата мира FIM по ралли-рейдам. Так что в Иркутск прибыл весь цвет мотогонов: Сэм Сандерлэнд, Лусиано Бенавидес, Хосе Игнасио Корнехо, Кевин Бенавидес и Эндрю Шорт. Это пятерка сильнейших мотогонов планеты. Вместе с ними в путь отправится еще два десятка одаренных и честолюбивых мотоциклистов, так что на финише список лучших может измениться.
Место в седлах занимают и барышни: россиянка Анастасия Нифонтова, испанка Лайя Санс и Габриела Новотна из Чехии.
В соревновании участвует 16 грузовиков из которых шесть российские — четыре из команды «КАМАЗ Мастер» и два из «ГАЗ Рейд Спорт.» Между ними есть принципиальные отличия. Спортивный КАМАЗ — это болид, изготовленный исключительно для гонок. Каждая машина обходится в баснословную сумму и имеет феноменальные возможности.
В команде ГАЗ Рейд Спорт — два автомобиля «Садко Next». Они фактически гражданские.
- Наши машины собраны на стандартных узлах и агрегатах. Точно такие же ставят на обычные автомобили, изготавливаемые в Нижнем Новгороде, — поясняет пилот «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. Поэтому у нас есть спортивная задача — хорошо выступить в соревновании. И исследовательская — проверить машину в боевых условиях.
На «Садко Next» мы уже участвовали во множестве соревнований. Я думаю, что «Садко Next» станет таким же легендарным, как и его дальний предшественник — ГАЗ 66, который за две шестерки получил прозвище «шишига». Это предсерийные машины, а в этом году «Садко» уже встанет на конвейер, — подытожил гонщик.
6 июля состоялся торжественный старт. Первый боевой участок будет 7 июля.
Только подумайте, «Шелковый путь 2019» — это:
181 участник,
97 боевых машин,
36 различных национальностей,
175 машин технического сопровождения,
521 человек сопровождения,
702 человека — всего, включая организаторов.
И всю первую половину июля вся эта орда будет мчаться через Бурятию, Монголию и Китай…