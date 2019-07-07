Ралли «Шелковый путь 2019»: благородное ли дело риск?

Июльский Иркутск душен и расслаблен. Могучая Ангара несет прохладные воды Байкала, горожане отдыхают от зноя у воды. Старинная архитектура соседствует с современными зданиями, но чувства диссонанса такая близость не вызывает. Скорее, наоборот. Так в счастливой семье вместе живут и старики, и молодежь.

Прогулки по центру города приносят открытия. Кажется, что типография в врастающем в землю деревянном здании существует еще с дореволюционных времен, и в ней нелегально печатали большевистские воззвания.

Возможно, мимо этого домика — тогда молодого и благоухающего свежей лиственницей — прогуливался боевик-революционер Леонид Красин. В конце XIX века он отбывал ссылку в Иркутске. Причем жил в сотне метров от этой самой типографии. А обитал он в доме купцов Мыльниковых — основателей Русской Америки. В Иркутске витки истории плавно и неторопливо примыкают к друг другу, как колечки шерстяной нитки у вяжущей носок бабули.