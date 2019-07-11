Bentley представил совершенно новый автомобиль в классе GT

Сначала производитель ультралюксовых авто представил в спецверсиях седан Bentley Mulsanne W. O. Edition, кабриолет Continental GT Convertible Number 1 Edition и купе Continental GT Number 9 Edition. Роскошная «четырехдверка» в трех экземплярах даже успела добраться до России.

Теперь марка показала прототип — полностью электрический EXP 100 GT с четырьмя моторами и комплектом твердотельных аккумуляторных батарей, дающих запас хода до 700 км. Мощность двигателей разработчики не уточняют, но известно, что силовая установка позволяет шоу-кару «выстреливать» до первой сотни за 2,5 с.