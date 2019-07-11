Bentley представил совершенно новый автомобиль в классе GT

Компания Bentley, с размахом отмечая свой 100-летний юбилей, представила еще одну новинку — концепт EXP 100 GT. Этот автомобиль олицетворяет будущее моделей бренда, правда, не ближайшее: британские автостроители таким видят 2035 год.
Сначала производитель ультралюксовых авто представил в спецверсиях седан Bentley Mulsanne W. O. Edition, кабриолет Continental GT Convertible Number 1 Edition и купе Continental GT Number 9 Edition. Роскошная «четырехдверка» в трех экземплярах даже успела добраться до России.
Теперь марка показала прототип — полностью электрический EXP 100 GT с четырьмя моторами и комплектом твердотельных аккумуляторных батарей, дающих запас хода до 700 км. Мощность двигателей разработчики не уточняют, но известно, что силовая установка позволяет шоу-кару «выстреливать» до первой сотни за 2,5 с.
У автомобиля заявлено два режима вождения: полностью автономный и активный, когда водитель берет управление на себя. Кроме того, авто обладает искусственным интеллектом и подстраивает атмосферу в салоне по желанию пассажиров. Например, может создать ощущение поездки в машине с открытым верхом или, наоборот, сформировать полностью закрытое пространство со своим микроклиматом.
В купе вытянулось до 5,8 м, а в ширину достигает 2,4 м. Широкие двери открываются вверх. Причем в поднятом состоянии они в высоту доходят до 3 м. Так что, стандартный гаражный бокс для этой машины не подойдет. Салон EXP 100 GT отделан 5000-летним дубом, вставками из меди и алюминия, а также органическим текстилем.