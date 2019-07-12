У легендарных немецкоих спорткаров нашли слабое место в электросистеме

На этот раз в сервис пригласили владельцев трех автомобилей Porsche 718 Cayman и 911. После проверок, у спорткупе, проданных в России в марте-апреле 2018 года, обнаружили некачественную установку датчиков боковых подушек безопасности. Контролер, расположенный в районе порога, может не сработать в результате ДТП.

Российские представители Porsche в ближайшее время сообщат о проблеме обладателям автомобилей с недочетом. Но, дабы не терять драгоценного времени, ведь дело касается безопасности, можно и самостоятельно узнать, какие конкретно авто попадают под отзыв.

Для этого необходимо заглянуть на сайт Федерального агентства «Росстандарт» в раздел «Документы». Там в открытом доступе хранится список VIN бракованных машин. Сравните идентификационные номера с тем, что вписан в ПТС. При совпадении стоит связаться с ближайшим дилером и записаться в официальный сервис, где крепления проверят и заменят при необходимости.

Напомним, что буквально в начале июля у более чем 2000 Porsche Panamera была выявлена неисправность, грозящая коротким замыканием и возгоранием.