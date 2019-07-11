Какая летняя одежда и как может привести к смертельному ДТП

В летнюю жару мы стараемся одеваться, как можно легче. Тем не менее, есть несколько предметов гардероба, которые лучше не надевать, усаживаясь за руль. Потому как они могут стать причиной аварии. Причем даже последней в жизни.
Виктор Васильев

Стоит сказать, что вещи, о которых пойдет речь, довольно обычные, а некоторые даже специально предназначены для того, что бы водитель в них чувствовал себя увереннее и выглядел стильно. Портал «АвтоВзгляд» отобрал шесть предметов гардероба, таящих скрытую угрозу..

Водительские перчатки

Да, это те самые перчатки, предназначенные для активной рулежки. Считается, что руки водителя в них не потеют, и он точнее управляет автомобилем. Это так, но есть нюанс. В современных машинах, как в бюджетных, так и в очень дорогих, все чаще появляются большие сенсорные дисплеи. На них выводят не только управление мультимедиа, но даже настройки климата, вентиляции и подогрева сидений. Подвох в том, что в перчатках с таким экраном работать неудобно. Он просто не реагирует на нажатия. Не получив желаемого, водитель начинает разбираться, почему экран игнорирует команды. На худой конец, избавляться от перчаток. Иначе говоря, отвлекается от дороги. А это обходится дорого. Можно и на «встречную» выехать, и задеть соседа по потоку.

Галстук

Такой распространенный предмет мужского гардероба может таить в себе смертельную опасность. Если у галстука нет зажима, то при интенсивном рулении возможна ситуация, когда он может намотаться на руль и затянуть узел вокруг шеи. Даже если от удушья вы не умрете, опасное ДТП гарантировано. Ведь машина станет неуправляемой.

Каблуки. Даже когда они не надеты на ноги.

О том, что на шпильках управлять машиной небезопасно написано много. Туфельки на каблуках вряд ли помогут оперативно среагировать в случае экстренной ситуации на дороге. Да и «заблудиться» в педалях, имея такую обувь на ногах, невероятно просто. Подобных ситуаций — пруд пруди.

Многие сознательные дамы садятся за руль и снимают каблуки, предпочитая более удобную для вождения обувь. Но сами «лабутены» кладут под переднее сиденье. Потому при маневрировании одна из туфель может попасть под педаль тормоза, превратив автомобиль в неуправляемый снаряд.

Шлепанцы

Их основная опасность в том, что такая обувь неплотно сидит на ноге. Сползает, а в острой ситуации может и слететь, попав под ту же педаль тормоза. Поэтому лучше в сланцах за руль не садиться.

Обувь большого размера

Она тоже может стать причиной неприятностей. Скажем можно одновременно с нажатием педали газа утопить и педаль тормоза. Или, скажем, задеть ногой рычаг стояночной тормозной системы — у многих, преимущественно американских и японских авто он находится внизу слева, и управляется ногой водителя. Машина может сорваться с траектории, уйти в неуправляемый занос, и резко остановиться. А тут и до ДТП недалеко.

Майка-алкоголичка

В жару многие носят такие майки, ведь салон машины после того, как она постояла на солнце, превращается в баню. Если кресла обиты кожей, о них можно буквально обжечься. Ведь плечи открыты. Но это еще не все. Тронувшись с места, водители открывают окно или включают на полную кондиционер. Это тоже может сыграть злую шутку. Поскольку в майке шея открыта, ее моментально «продувает». Внезапный поворот головы может вызывать острую боль. Да такую, что пошевелить шеей больно. А на дороге ведь надо постоянно вертеть головой, смотреть по зеркалам. Иначе — не ровен час — и попадешь в аварию.

встречная полоса, превышение скорости, вред здоровью, ущерб
11 июля 2019
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