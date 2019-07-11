Какая летняя одежда и как может привести к смертельному ДТП

Галстук

Такой распространенный предмет мужского гардероба может таить в себе смертельную опасность. Если у галстука нет зажима, то при интенсивном рулении возможна ситуация, когда он может намотаться на руль и затянуть узел вокруг шеи. Даже если от удушья вы не умрете, опасное ДТП гарантировано. Ведь машина станет неуправляемой.

Каблуки. Даже когда они не надеты на ноги.

О том, что на шпильках управлять машиной небезопасно написано много. Туфельки на каблуках вряд ли помогут оперативно среагировать в случае экстренной ситуации на дороге. Да и «заблудиться» в педалях, имея такую обувь на ногах, невероятно просто. Подобных ситуаций — пруд пруди.

Многие сознательные дамы садятся за руль и снимают каблуки, предпочитая более удобную для вождения обувь. Но сами «лабутены» кладут под переднее сиденье. Потому при маневрировании одна из туфель может попасть под педаль тормоза, превратив автомобиль в неуправляемый снаряд.

Шлепанцы

Их основная опасность в том, что такая обувь неплотно сидит на ноге. Сползает, а в острой ситуации может и слететь, попав под ту же педаль тормоза. Поэтому лучше в сланцах за руль не садиться.