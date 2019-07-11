Какая летняя одежда и как может привести к смертельному ДТП

Стоит сказать, что вещи, о которых пойдет речь, довольно обычные, а некоторые даже специально предназначены для того, что бы водитель в них чувствовал себя увереннее и выглядел стильно. Портал «АвтоВзгляд» отобрал шесть предметов гардероба, таящих скрытую угрозу..
Водительские перчатки
Да, это те самые перчатки, предназначенные для активной рулежки. Считается, что руки водителя в них не потеют, и он точнее управляет автомобилем. Это так, но есть нюанс. В современных машинах, как в бюджетных, так и в очень дорогих, все чаще появляются большие сенсорные дисплеи. На них выводят не только управление мультимедиа, но даже настройки климата, вентиляции и подогрева сидений. Подвох в том, что в перчатках с таким экраном работать неудобно. Он просто не реагирует на нажатия. Не получив желаемого, водитель начинает разбираться, почему экран игнорирует команды. На худой конец, избавляться от перчаток. Иначе говоря, отвлекается от дороги. А это обходится дорого. Можно и на «встречную» выехать, и задеть соседа по потоку.