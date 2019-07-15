Опубликованы первые изображения концепта LADA X-Flow

LADA X-Flow стал курсовом проектом студента Московского политехнического университета Ильей Разумовым. Его кураторами выступили главный дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин и руководитель московской дизайн-студии LADA Жюльен Друар.

Основной задачей, которую преследовали участники проекта LADA X-Flow, стала популяризация тольяттинской продукции в Москве и Санкт-Петербурге. Как известно, в настоящее время основной спрос на машины марки LADA приходится на провинциальные регионы страны. Чтобы привлечь к бренду внимание столичных автолюителей, прототип LADA X-Flow делали ярким, динамичным и дорогим.

Как утверждают авторы проекта, в стилистике автомобиля будущего использовались мотивы таких архитектурных символов, как звезды Московского Кремля, петербургские разводные мосты, а также элементы из работ русских авангардистов Кандинского и Малевича.