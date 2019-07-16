Только без рук: Nissan Skyline получил продвинутого автопилота

У автомобиля для японского рынка изменили фронтальную часть. Теперь тут угадывается фирменная буква V. Поменяли бампера, а в фонарях появились светодиоды круглой формы. Они напоминают фонари прежних Skyline GT-R.

Интерьер практически не изменился. Единственное, на что надо обратить внимание, так это на цветной проекционный экран, да обновленный медиакомплекс NissanConnect с 7-дюймовым дисплеем. Теперь он может через беспроводной wi-fi самостоятельно обновлять программное обеспечение.

Кроме того, у машины появился продвинутый автопилот ProPILOT 2.0. Если Skyline движется по однополосной дороге, то водитель может убрать руки с руля. В этом случае электроника возьмет на себя управление автомобилем. А в случае аварийной ситуации сама остановит машину.

Продажи обновленного «Скайлайна» начинаютя в Японии этой осенью. Базовая цена — 4 274 640 иен (около 2,5 млн рублей). Напомним, что в России Nissan Skyline известен покупателям как Infiniti Q50.