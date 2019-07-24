Названы марки машин, чьи модели чаще всего не подлежат ремонту после ДТП

Процент тотальных убытков рассчитан специалистами «АльфаСтрахование», как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали, повторимся, автомобили Renault (2,96%), ВАЗ (2,89%) и KIA (2,5%). Но говорит ли эта печальная статистика о ненадежности автомобилей этих брендов? Скорее всего нет, поскольку их общая доля на нашем рынке составляет более 50%, а значит и в аварии они попадают чаще других. Кроме того, оценивая целесообразность восстановления авто, страховщики, помимо прочего, учитывают такой фактор, как стоимость запчастей. То есть машина вроде и подлежит восстановлению с чисто технической точки зрения, но вот по затратам это просто не имеет смысла:

– Наш рейтинг не говорит о том, что владельцы перечисленных в нем марок ездят хуже всех, или о том, что модели этих марок небезопасны в случае тех или иных дорожных ЧП, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. — Просто самый весомый фактор, при оценке целесообразности восстановления — стоимость запасных частей. Часто бывает, что на не самые люксовые автомобили запчасти оказываются весьма дорогостоящими. Так, например, запчасти на последние модели LADA по многим позициям значительно превосходят по цене запчасти на иномарки…