Названы марки машин, чьи модели чаще всего не подлежат ремонту после ДТП

Фото tor72.ru
Российские страховщики проанализировали страховые случаи по КАСКО и составили рэнкинг автомобилей, которые чаще всего было экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии. Любопытно, что в тройке лидеров автомобили трех самых популярных в России марок — Renault, ВАЗ и KIA.
Ефим Розкин

Процент тотальных убытков рассчитан специалистами «АльфаСтрахование», как соотношение их количества к общему числу убытков по каждой марке. Лидерами по доле таких убытков стали, повторимся, автомобили Renault (2,96%), ВАЗ (2,89%) и KIA (2,5%). Но говорит ли эта печальная статистика о ненадежности автомобилей этих брендов? Скорее всего нет, поскольку их общая доля на нашем рынке составляет более 50%, а значит и в аварии они попадают чаще других. Кроме того, оценивая целесообразность восстановления авто, страховщики, помимо прочего, учитывают такой фактор, как стоимость запчастей. То есть машина вроде и подлежит восстановлению с чисто технической точки зрения, но вот по затратам это просто не имеет смысла:

– Наш рейтинг не говорит о том, что владельцы перечисленных в нем марок ездят хуже всех, или о том, что модели этих марок небезопасны в случае тех или иных дорожных ЧП, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. — Просто самый весомый фактор, при оценке целесообразности восстановления — стоимость запасных частей. Часто бывает, что на не самые люксовые автомобили запчасти оказываются весьма дорогостоящими. Так, например, запчасти на последние модели LADA по многим позициям значительно превосходят по цене запчасти на иномарки…

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Объяснение в целом понятное, особенно если учесть, что и Renault не может похвастать недорогими запчастями, а стоимость нормо/часа у его официальных дилеров так и вовсе зашкаливает. Но, оказывается, что и у столь популярной в нашей стране KIА теже проблемы. Да и не только у нее, если учесть, что в ТОП-10 этого исследования попали (правда, с заметным отставанием) Hyundai (2,29%), Mitsubishi (1,78%), Skoda (1,71%), Mercedes (1,46%), Ford (1,45%), Nissan (1,4%) и Volkswagen (1,27%).

Другое дело, что владельцам машин перечисленных марок беспокоиться, если их транспортные средства застрахованы, особо не о чем: страховщики просто выплатят им положенную компенсацию, не заставляя валандаться с ремонтом. А вот гражданам, сэкономившим на КАСКО, есть о чем задуматься: авто они, конечно, отремонтируют, но удовольствие выйдет крайне дорогим.

авария, ДТП, автосервис, ремонт, запчасти
24 июля 2019
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