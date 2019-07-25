АВТОВАЗ опять поднимает цены. И сразу на все модели

Официально о пересмотре ценовой политики АВТОВАЗ не сообщал. Однако, как стало известно «Ведомостям», вся модельная линейка подорожает минимум на 1%. Дилеры перепишут прайс-листы с 1 августа.

Напомним, что не так давно волжане уже меняли ценники на свои машины, и отнюдь не в пользу потребителей. Скажем больше: это будет третье увеличение стоимости автомобилей отечественного бренда за последние пять месяцев.

Независимые эксперты уверены, что к осени вазовцы вновь поднимут цены. Причины подобного решения не объясняются.