Новую Skoda Octavia тестируют без камуфляжа

Фото www.auto.cz
Фотошпионам удалось зафиксировать Skoda Octavia четвертого поколения без маскировки кузова. Новый лифтбэк в открытую проходит финальные испытания на дорогах общего пользования в Чехии.
Иван Флягин

Экстерьер будущей «Октавии» создан по мотивам концепт-кара Vision RS, представленного на Парижском автосалоне. Передняя часть напоминает хетчбэк Skoda Scala, у этой же модели новинка унаследует черты интерьера.

Технические характеристики Skoda Octavia следующего поколения пока держаться в секрете, но известно, что автомобиль построен на модернизированной платформе MQB, общей с новыми Volkswagen Golf и Audi A3.

Скорее всего, новинка позаимствует у этих машин и силовую линейку, включая гибридные варианты.

Кроме того, ожидается, что у Octavia будет более вместительный салон и багажный отсек, а еще модель получит заметно расширенный список опций.

По предварительным данным, автомобиль будет представлен до конца текущего года.

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25 июля 2019
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