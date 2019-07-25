Новую Skoda Octavia тестируют без камуфляжа

Экстерьер будущей «Октавии» создан по мотивам концепт-кара Vision RS, представленного на Парижском автосалоне. Передняя часть напоминает хетчбэк Skoda Scala, у этой же модели новинка унаследует черты интерьера.
Технические характеристики Skoda Octavia следующего поколения пока держаться в секрете, но известно, что автомобиль построен на модернизированной платформе MQB, общей с новыми Volkswagen Golf и Audi A3.
Скорее всего, новинка позаимствует у этих машин и силовую линейку, включая гибридные варианты.
Кроме того, ожидается, что у Octavia будет более вместительный салон и багажный отсек, а еще модель получит заметно расширенный список опций.
По предварительным данным, автомобиль будет представлен до конца текущего года.