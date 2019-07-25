Новую Skoda Octavia тестируют без камуфляжа

Скорее всего, новинка позаимствует у этих машин и силовую линейку, включая гибридные варианты.

Кроме того, ожидается, что у Octavia будет более вместительный салон и багажный отсек, а еще модель получит заметно расширенный список опций.

По предварительным данным, автомобиль будет представлен до конца текущего года.