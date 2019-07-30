Немцы объявили российские цены на Porsche 911 Carrera

Porsche 911 Carrera приедет к отечественным потребителям в кузовах купе и кабриолет. Сердце авто — та же трехлитровая «турбошестерка». Но если мотор спорткупе с буквой S в названии выдает до 450 л. с., то в случае с обычной 911 Carrera движок развивает лишь до 385 «лошадей» при таком же максимальном крутящем моменте в 450 Нм. Впрочем, это на 15 сил больше, чем у дореформенной модели.

С нуля до сотни купе Porsche 911 Carrera выстреливает за 4 с, а авто с открытым верхом показывает на 0,2 с больше. Но эти две десятых можно вычесть, заказав автомобиль с опциональным пакетом Sport Chrono. Кстати, первоначально будут доступны новинки только с задним приводом, но позже приедут машины и в полноприводном исполнении.

Прайс на новую «двухдверку» стартует от 7 226 000 рублей, а кабриолет обойдется в 8 050 000. Напомним, Porsche 911 Carrera S и Carrera 4S оценили в 8 116 000 и в 8 587 000 «целковых» соответственно. Живьем автомобили доберутся до своих покупателей в 2020 году.