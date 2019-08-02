Опубликованы изображения серийного российского электрокара Zetta

Автомобиль на патентном рендере мало чем отличается от концепткара Zetta «СИТИ Модуль-2», представленного около семи месяцев назад. Производство новинки, как ожидается, запустят до конца года. Экологически чистая Zetta, ориентированная и на экспорт, и на российский рынок, будет собираться в Тольятти на мощностях АВТОВАЗа. По крайней мере, в теории.

Несмотря на свои скромные габариты, электрокар вмещает до четырех человек. В движение «малыша» приводят асинхронные мотор-колеса Дуюнова.