Опубликованы изображения серийного российского электрокара Zetta

На сайте Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения серийного авто российского бренда Zetta — компактного трехдверного хетчбека на электротяге. Производство «зеленой» новинки вроде бы даже стартует в конце года.
Автомобиль на патентном рендере мало чем отличается от концепткара Zetta «СИТИ Модуль-2», представленного около семи месяцев назад. Производство новинки, как ожидается, запустят до конца года. Экологически чистая Zetta, ориентированная и на экспорт, и на российский рынок, будет собираться в Тольятти на мощностях АВТОВАЗа. По крайней мере, в теории.
Несмотря на свои скромные габариты, электрокар вмещает до четырех человек. В движение «малыша» приводят асинхронные мотор-колеса Дуюнова.
Спецификации авто пока не обнародованы. Но по некоторым данным, хетч будет предложен в нескольких комплектациях, как с передним приводом, так и в полноприводном исполнении, с батареями, рассчитанными на различный запас хода.
Объемы производства электрической «Зетты», если верить российским СМИ, автостроитель собирается довести до 10 000 в год: 5000 — отечественным покупателям, 5000 — европейцам. Но приживутся ли эти авто в России — большой вопрос. Электромобили у наших соотечественников спросом не пользуются: заряжать их фактически негде, да и цена, как правило, кусается. Правда, новый ситикар обещает вполне бюджетный прайс, стартующий от 450 000 рублей.