Обновленный Toyota Land Cruiser 200 готовится к продаже

Посвежевший Toyota Land Cruiser 200 засняли в Японии на заводской стоянке готовой продукции, где только что сошедшие с конвейера автомобили ожидали отправки в салоны для продажи.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «двухсотка» после рестайлинга изменилась не сильно: «проходимец» получит иные бамперы, слегка перелицованную радиаторную решетку и модернизированную оптику.

Ожидается, что не успевший попасть в объективы салон внедорожника тоже остался вполне узнаваемым: скорее всего, интерьер освежили новыми материалами отделки и усовершенствованным мультимедийным комплексом. Нет ничего нового и под капотом.

Кстати, японцы уже начали готовить «вездеход» к смене поколения. Новинка получит индекс 300 (вместо 200), станет поуже и покороче на несколько миллиметров. Для ряда стран мощный бензиновый 5,7-литровый V8 заменят на более экономичную «шестерку».

Напомним, что в России на вооружении «Крузака» нет такого двигателя. Для отечественных потребителей «вездеход» оснащен бензиновой «восьмеркой» объемом 4,6 мощностью 309 л. с. и 249-сильным турбодизельем на 4,5 л.