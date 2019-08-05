Убойная схема «развода» автовладельцев при получении кредита под залог машины

Одалживаясь в автоломбардах, автовладельцы в кратчайшие сроки становятся должниками на чудовищные суммы, теряя свое, оформленное «в залог», авто.
Максим Строкер

Автоломбарды смекнули, что кредитное законодательство сейчас достаточно жестко ограничивает их возможности к безграничному обогащению и разработали схему, позволяющую кредитовать под залог машины, оставляя ее в распоряжении владельца. Но при этом загоняющую гражданина в долговую яму, выбраться из которой, сохранив в собственности «колеса», практически невозможно.

Допустим, вы повелись на агрессивную рекламу, зазывающую взять в долг, с условием, что машина остается в вашем распоряжении. Во-первых, сумма, на которую вы можете рассчитывать, вряд ли превысит хотя бы половину текущей реальной стоимости транспортного средства на вторичном рынке.

Во-вторых, в договоре, который, вы подпишите, будет фигурировать не рекламирующая себя кредитная компания, а никому неизвестная фирма-«прокладка». В случае каких-либо проблем со стороны закона или потребителя, ломбардщики ее легко и непринужденно закроют, умыв руки.

Далее, давая вам в долг, кредитный договор с вами никто заключать не будет! Согласно юридически значимым документам соглашения с ломбардом, вы продадите свою машину фирме-«прокладке» за сумму «кредита», а она предоставит вам ее же в лизинг!

Чтобы выкупить транспортное средство обратно в свою собственность, придется погасить этот «кредит» и заплатить по процентам. По очень серьезным процентам.

И не дай вам бог допустить просрочку! Штрафные санкции за это предусмотрены такие, словно вы имеете дело не с финансистами, а с бандитами. Как вам штраф в размере 1% от суммы долга за просрочку на один день? А если затянул с перечислением ежемесячного платежа на неделю — будь добр раскошелиться уже на 5% от общей суммы задолженности. Тоже, разумеется, за каждый день неуплаты.

Фактически, если ты в течение месяца не смог перечислить регулярный платеж, можешь попрощаться со своей машиной вообще: договор лизинга расторгается, авто переходит в полную собственность ростовщика. Самое мерзкое, что все это совсем не противоречит закону. Никакой суд не будет принимать во внимание то, что человек, подписывая ради ссуды договор купли-продажи, не осознавал грозящую ему ловушку!

Поэтому не стоит «вестись» на заманчивую рекламу, предлагающую моментальный кредит под залог авто, при котором машина остается в распоряжении должника: бесплатный сыр лежит в мышеловке.

Между тем, проблемой так называемого возвратного лизинга, который, как мы уже сказали, фактически является схемой кредитования под залог автомобиля, заинтересовался даже Президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что по итогам 16 мая он, как лидер Общероссийского народного фронта, подписал на пленарном заседании Медиафоруме ОНФ в Сочи перечень поручений, одно из которого касается проверки соблюдения законодательства при заключении договоров возвратного лизинга с гражданами. И теперь до 1 октября 2019 года Генеральная прокуратура при участии Росфинмониторинга и Банка России должна проверить схему обратного лизинга автомобилей для физических лиц и при необходимости подготовить предложения по повышению уровня правовой защищенности граждан.

Как заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, «возвратный лизинг должен быть запрещен для физических лиц, поскольку он является притворной сделкой и позволяет грубо нарушать права граждан. И мы уже направили свои предложения в Государственную думу, чтобы граждане не становились жертвами этой схемы. Она позволяет компаниям, выдающим кредиты, уходить от надзора Центробанка и навязывать в договоре любые условия, в том числе чрезмерно высокие штрафы и процентную ставку».

Она так же добавила, что схема возвратного лизинга может хорошо работать в качестве услуги для бизнеса, но не в качестве обманного маневра по кредитованию граждан. Пока же, повторимся, даже суды выносят свои решения по таким делам не в пользу граждан, потому что подобная лазейка в законодательстве позволяет обходить все установленные при кредитовании ограничения.

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5 августа 2019
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