Убойная схема «развода» автовладельцев при получении кредита под залог машины

Автоломбарды смекнули, что кредитное законодательство сейчас достаточно жестко ограничивает их возможности к безграничному обогащению и разработали схему, позволяющую кредитовать под залог машины, оставляя ее в распоряжении владельца. Но при этом загоняющую гражданина в долговую яму, выбраться из которой, сохранив в собственности «колеса», практически невозможно.

Допустим, вы повелись на агрессивную рекламу, зазывающую взять в долг, с условием, что машина остается в вашем распоряжении. Во-первых, сумма, на которую вы можете рассчитывать, вряд ли превысит хотя бы половину текущей реальной стоимости транспортного средства на вторичном рынке.

Во-вторых, в договоре, который, вы подпишите, будет фигурировать не рекламирующая себя кредитная компания, а никому неизвестная фирма-«прокладка». В случае каких-либо проблем со стороны закона или потребителя, ломбардщики ее легко и непринужденно закроют, умыв руки.

Далее, давая вам в долг, кредитный договор с вами никто заключать не будет! Согласно юридически значимым документам соглашения с ломбардом, вы продадите свою машину фирме-«прокладке» за сумму «кредита», а она предоставит вам ее же в лизинг!