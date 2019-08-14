Немцы готовят к премьере новый BMW 4-й серии

Будущий BMW 4-серии, судя по фото, опубликованным изданием Autocar, внешне схож с 8-й серией. Несмотря на камуфляж, родство со старшей моделью выдает удлиненная линия капота, более объемная радиаторная решетка и угол наклона задних стоек.
Баварская «четверка» второй генерации не впервые попадает под «обстрел» фотошпионов. Так, весной на Северной петле она засветилась в кузове «кабриолет». В отличие от дореформенного авто с открытым верхом, свежему досталась матерчатая крыша взамен жесткой. Но это и неплохо: новинка сбросит вес и добавит места в багажнике.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинка построена на одной модульной платформе CLAR (Cluster Architecture), поддерживающей, как задний, так и полный привод. Эта архитектура впервые была представлена в 2015 году вместе с BMW 7-серии. На ней же созданы спорткар Z4 и Toyota Supra, а также новая BMW 3-серии,
С «трешкой» разделило купе и моторную гамму: бензиновые и дизельные двухлитровые «четверки» и трехлитровые «шестерки». По инсайдерским данным, автомобиль получит гибридную версию. Старт продаж — в начале 2020 года.