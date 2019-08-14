Немцы готовят к премьере новый BMW 4-й серии

Фото: Autocar
Во время ходовых испытаний был замечен BMW 4-й серии нового поколения: конкурент купе Audi A5 и Mercedes-Benz C-класса покатился покорять Нюрбургринг. Когда ждать новую «двухдверку» в шоу-румах?
Светлана Ермолаева

Будущий BMW 4-серии, судя по фото, опубликованным изданием Autocar, внешне схож с 8-й серией. Несмотря на камуфляж, родство со старшей моделью выдает удлиненная линия капота, более объемная радиаторная решетка и угол наклона задних стоек.

Баварская «четверка» второй генерации не впервые попадает под «обстрел» фотошпионов. Так, весной на Северной петле она засветилась в кузове «кабриолет». В отличие от дореформенного авто с открытым верхом, свежему досталась матерчатая крыша взамен жесткой. Но это и неплохо: новинка сбросит вес и добавит места в багажнике.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», новинка построена на одной модульной платформе CLAR (Cluster Architecture), поддерживающей, как задний, так и полный привод. Эта архитектура впервые была представлена в 2015 году вместе с BMW 7-серии. На ней же созданы спорткар Z4 и Toyota Supra, а также новая BMW 3-серии,

С «трешкой» разделило купе и моторную гамму: бензиновые и дизельные двухлитровые «четверки» и трехлитровые «шестерки». По инсайдерским данным, автомобиль получит гибридную версию. Старт продаж — в начале 2020 года.

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14 августа 2019
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