Российский рынок покинули две модели Peugeot и Citroёn

По всей видимости, фургоны Peugeot Partner и Citroёn Berlingo, отличающиеся друг от друга лишь шильдиком и элементами дизайна, окончательно вытеснил более бюджетный LADA Largus с разницей в цене почти в два раза.

Вероятность того, что «французы» в ближайшее время вернутся в отечественные шоу-румы стремится к нулю. К примеру, в прошлом году продажи этих авто не сильно перевалили за 400 экземпляров каждый. А «Ларгусы» пришлись по вкусу 44 072 покупателей.

Между тем, группа PSA, куда входят эти две марки, готовит для наших соотечественников две новых модели: Peugeot 508 новой генерации в кузове седан уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), есть даже вероятность того, что «508-й» будет доступен еще и в кузове универсал.

Кроме того, в следующем году в шоу-румах появятся компактные кроссоверы Peugeot 2008 второго поколения. И не стоит забывать, что в четвертом квартале в РФ возвращается Opel, с 2017 года тоже принадлежащий PSA.