Renault Logan и другие невероятно опасные для эксплуатации автомобили

Европейцы регулярно составляют рейтинги, заставляющие задуматься о покупке или продаже того или иного автомобиля. Причина — недостаточная безопасность, которой отличаются определенные транспортные средства.
В ходе последнего исследования эксперты изучили тысячи автомобилей на предмет сложности выявленных поломок и их количества. Причем специалисты рассматривали только самые опасные неисправности, представляющие реальную угрозу безопасности движения. Рейтинг составлялся на основании обнаруженных дефектов в ходе прохождения планового техосмотра автомобиля на площадке сертифицированного технического центра.
Предлагаем обратить внимание на трехлетние автомобили и в возрасте от 6 до 7 лет. И в той, и в другой категории худшим в плане безопасности был признан бюджетный Renault Logan. При среднем пробеге в 53 000 километров у трехлетней французской легковушки случаются 14,6% серьезных технических неисправностей. Что касается «Логанов», сумевших пережить порог в 6—7 лет, то процент опасных поломок составляет 30,9 при 99 000 пройденных километров.