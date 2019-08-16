Renault Logan и другие невероятно опасные для эксплуатации автомобили

Фото: АвтоВзгляд
Специалисты TÜV — авторитетной организации, следящей за соблюдением технического контроля и безопасности продукции, в том числе автомобильной — подвели итоги очередного масштабного исследования. Результаты, надо признать, вас сильно удивят. Точнее, расстроят.
Мирон Горин

Европейцы регулярно составляют рейтинги, заставляющие задуматься о покупке или продаже того или иного автомобиля. Причина — недостаточная безопасность, которой отличаются определенные транспортные средства.

В ходе последнего исследования эксперты изучили тысячи автомобилей на предмет сложности выявленных поломок и их количества. Причем специалисты рассматривали только самые опасные неисправности, представляющие реальную угрозу безопасности движения. Рейтинг составлялся на основании обнаруженных дефектов в ходе прохождения планового техосмотра автомобиля на площадке сертифицированного технического центра.

Предлагаем обратить внимание на трехлетние автомобили и в возрасте от 6 до 7 лет. И в той, и в другой категории худшим в плане безопасности был признан бюджетный Renault Logan. При среднем пробеге в 53 000 километров у трехлетней французской легковушки случаются 14,6% серьезных технических неисправностей. Что касается «Логанов», сумевших пережить порог в 6—7 лет, то процент опасных поломок составляет 30,9 при 99 000 пройденных километров.

Второе место среди «трехлеток» тоже занял Renault. На сей раз — Clio (13% при 36 000 км), а тройку лидеров замыкает итальянский FIAT Punto с показателем 12,1% при средней цифре на одометре в 33 000 км.

В пятерке ненадежных автомобилей отметились и корейцы — кроссовер KIA Sportage показал результат — 11,7% при 42 000 км. Хуже — только у американцев: Ford Ka ломается так же, как и Sportage, но при среднем пробеге в 31 000 км. Кстати, в ТОП-10 засветились еще три модели Renault — хваленый Duster, а также Sandero и Dokker.

А вот среди шестилетних и семилетних машин лучший результат показал Volkswagen Passat — за 115 000 км у «немца» зафиксировано не больше 24,4% опасных эксплуатационных проблем. В аутсайдерах снова Renault — 29,8% серьезных поломок при 90 000 км пробега происходит у Kangoo; 27,4% при 75 000 км — у Sandero и 27% при 66 000 км — у Twingo.

Не везет владельцам американского Chevrolet Spark — 25% дефектов выявлено на среднем пробеге в 67 000 км. Но еще больше досталось, вероятно, не очень-то счастливым обладателям французского Peugeot 206 — 28,7% при километраже в 71 000.

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16 августа 2019
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