Renault Logan и другие невероятно опасные для эксплуатации автомобили

Второе место среди «трехлеток» тоже занял Renault. На сей раз — Clio (13% при 36 000 км), а тройку лидеров замыкает итальянский FIAT Punto с показателем 12,1% при средней цифре на одометре в 33 000 км.

В пятерке ненадежных автомобилей отметились и корейцы — кроссовер KIA Sportage показал результат — 11,7% при 42 000 км. Хуже — только у американцев: Ford Ka ломается так же, как и Sportage, но при среднем пробеге в 31 000 км. Кстати, в ТОП-10 засветились еще три модели Renault — хваленый Duster, а также Sandero и Dokker.

А вот среди шестилетних и семилетних машин лучший результат показал Volkswagen Passat — за 115 000 км у «немца» зафиксировано не больше 24,4% опасных эксплуатационных проблем. В аутсайдерах снова Renault — 29,8% серьезных поломок при 90 000 км пробега происходит у Kangoo; 27,4% при 75 000 км — у Sandero и 27% при 66 000 км — у Twingo.

Не везет владельцам американского Chevrolet Spark — 25% дефектов выявлено на среднем пробеге в 67 000 км. Но еще больше досталось, вероятно, не очень-то счастливым обладателям французского Peugeot 206 — 28,7% при километраже в 71 000.