Японцы останаливают в России производство кроссовера Toyota RAV4

Фото Toyota
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве японского бренда, в октябре завод «Тойота» в Санкт-Петербурге остановит производство RAV4 четвертого поколения, и запустит в «тираж» кроссовер следующей генерации. Причем новая модель, благодаря существенной прибавке в габаритах, будет конкурировать со среднеразмерными SUV.
Иван Флягин

После перенастройки оборудования на питерском предприятии японцы наладят сборку нового RAV4, построенного на платформеTNGA®. Кроме увеличенных габаритов, автомобиль получит выразительный внедорожный дизайн, улучшенную геометрическую проходимость и более жесткую конструкцию кузова.

Российские покупатели смогут прибрести кроссовер пятого поколения с двумя новыми бензиновыми «атмосферниками» серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.).

Комплектации с 2-литровым мотором оснащаются бесступенчатым вариатором с механической первой и задней передачей. А новые версии с двигателем объемом 2,5 л заряжены восьмиступенчатым «автоматом».

В качестве оции будет предлагаться система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами подключения на каждом из задних колес.

Более подробная информация о ценах и комплектациях нового Toyota RAV4, будет обнародована 1 октября.

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22 августа 2019
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