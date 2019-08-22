Японцы останаливают в России производство кроссовера Toyota RAV4

После перенастройки оборудования на питерском предприятии японцы наладят сборку нового RAV4, построенного на платформеTNGA®. Кроме увеличенных габаритов, автомобиль получит выразительный внедорожный дизайн, улучшенную геометрическую проходимость и более жесткую конструкцию кузова.

Российские покупатели смогут прибрести кроссовер пятого поколения с двумя новыми бензиновыми «атмосферниками» серии Dynamic Force объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.).

Комплектации с 2-литровым мотором оснащаются бесступенчатым вариатором с механической первой и задней передачей. А новые версии с двигателем объемом 2,5 л заряжены восьмиступенчатым «автоматом».

В качестве оции будет предлагаться система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами подключения на каждом из задних колес.

Более подробная информация о ценах и комплектациях нового Toyota RAV4, будет обнародована 1 октября.