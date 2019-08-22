Ржаветь не будет: названы сроки появления в продаже нового поколения УАЗ «Патриот»

Работа над новым флагманским внедорожником Ульяновского автозавода вовсю кипит. Неужели таки на предприятии решились построить свежую генерацию «русского Land Cruiser» и запустить его в серию? Да! К тому же, УАЗ пообещал, что ржаветь машина больше не будет.
Алексей Батушенко

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Ульновском заводе, УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. По словам собеседника, в настоящий момент над проектом ведется плотная работа. В качестве силовой установки для новой машины рассматривается сразу несколько моделей двигателей.

– Все без исключения кузовные элементы нового «Патриота» будут выполнены из оцинкованной стали, — заявил порталу «АвтоВзгляд» источник на предприятии УАЗ.

Трансмиссии у будущего «Патриота» ожидаются, как механическая, так и «автомат». А еще, судя по заверениям представителя УАЗ, со сменой поколений Patriot избавится от одной из главных своих болячек — крайней неустойчивости лакокрасочного покрытия к коррозии.

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22 августа 2019
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