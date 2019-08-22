Ржаветь не будет: названы сроки появления в продаже нового поколения УАЗ «Патриот»

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Ульновском заводе, УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. По словам собеседника, в настоящий момент над проектом ведется плотная работа. В качестве силовой установки для новой машины рассматривается сразу несколько моделей двигателей.

– Все без исключения кузовные элементы нового «Патриота» будут выполнены из оцинкованной стали, — заявил порталу «АвтоВзгляд» источник на предприятии УАЗ.

Трансмиссии у будущего «Патриота» ожидаются, как механическая, так и «автомат». А еще, судя по заверениям представителя УАЗ, со сменой поколений Patriot избавится от одной из главных своих болячек — крайней неустойчивости лакокрасочного покрытия к коррозии.