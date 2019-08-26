Китайцы выпустили дешевого конкурента Toyota Camry

Компания Trumpchi, которая является домашним брендом известного у нас производителя GAC Motor, объявила о продажах нового бизнес-седана GA6. Ценник на свежую модель значительно доступнее, чем у ее главного конкурента — популярного японского одноклассника Toyota Camry.
Длина кузова нового седана составляет 4891 мм, что на шесть миллиметров длиннее, чем у Toyota Camry. Автомобиль оснащается единственной 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 169 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» Aisin.
Оформление салона Trumpchi GA6 отчасти напоминает стиль интерьеров Mercedes-Benz, где виртуальная панель приборов объединена с монитром медасистемы в единый продолговатый экран под одним козырьком. Мультимедийный комплекс управляется с помощью сенсорных кнопок, шайбы на центальном тоннеле, а также голосовых команд.
Богатые комплектациии седана включают матричные фары, панорамную крышу, климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент парковки и 18-дюймовые диски,.
На китайском рынке стоиомость нового Trumpchi GA6 варьируется в диапазоне от 108 800 до 168 800 юаней, что в переводе на наши деньги составляет 1 000 000 —1 600 000 рублей. В свою очередь Toyota Camry в Поднебесной обойдется минимум в 180 000 юаней — 1 660 000 «деревянных».
Не исключено, что GAC Motor выведет седан GA6 на российский рынок. Известно, что уже в этом году китайский концерн планирует у нас продавать две модели кроссовера и один минивэн.