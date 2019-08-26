Китайцы выпустили дешевого конкурента Toyota Camry

Длина кузова нового седана составляет 4891 мм, что на шесть миллиметров длиннее, чем у Toyota Camry. Автомобиль оснащается единственной 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 169 л. с. и шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Оформление салона Trumpchi GA6 отчасти напоминает стиль интерьеров Mercedes-Benz, где виртуальная панель приборов объединена с монитром медасистемы в единый продолговатый экран под одним козырьком. Мультимедийный комплекс управляется с помощью сенсорных кнопок, шайбы на центальном тоннеле, а также голосовых команд.