Российские ученые нашли способ продлить ресурс двигателя в два-три раза

Ученые Уральского федерального университета разработали присадку для моторного масла, якобы позволяющая существенно повысить ресурс работы, двигателей внутреннего сгорания.

— Разработка позволяет до двух-трех раз продлевать ресурс двигателей внутреннего сгорания и предназначается для автомобилей с пробегом более 60 000 км. Его применение для двигателей таких автомобилей восстанавливает изношенные детали, снижает трение и биения трущихся элементов и улучшает качество сгорания топлива, — приводит ТАСС слова одного из разработчиков, протектора ВУЗа Егора Ляшко.

По словам уральских разработчиков суперприсадки, в ее состав входят моющие компоненты для очистки деталей двигателя от абразивных загрязнений и нагара, шлифующие компоненты для выравнивания трущихся поверхностей и придания им оптимальной шероховатости, а также плакирующие компоненты для создания новых слоев на изношенных деталях.

Создатели присадки утверждают, что она прошла испытания, подтвердившие ее эффективность и безопасность для применения в бензиновых и дизельных, атмосферных и турбированных ДВС.