Свежие подробности об обновленном Toyota Land Cruiser 200

Рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, судя по всему, представят в нескольких версиях. Авто в одной из них отличается минимальным количеством хрома, черной решеткой радиатора и бамперами в непривычном исполнении.

Сейчас «двухсотый», переживший фейслифтинг, уже везут к дилерам Катара и других арабских стран, а вот когда европейцы увидят в шоу-румах «японца», пока не ясно. Зато уже известна приблизительная дата премьеры «Крузака» нового поколения: внедорожник увидит свет в 2021 году. Автомобиль сменит индекс 200 на 300, а также потеряет прожорливый бензиновый 5,7-литровый V8. А на смену ему придет более экономичная «шестерка».