Свежие подробности об обновленном Toyota Land Cruiser 200

В Сеть просочилась очередная порция шпионских снимков обновленного Toyota Land Cruiser 200. Впрочем, посвежевший внедорожник уже неоднократно попадал в объективы: последний раз авто засветилось на заводской стоянке готовой продукции в Японии. Но только сейчас удалось выудить свежие подробности о новинке.
Рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, судя по всему, представят в нескольких версиях. Авто в одной из них отличается минимальным количеством хрома, черной решеткой радиатора и бамперами в непривычном исполнении.
Сейчас «двухсотый», переживший фейслифтинг, уже везут к дилерам Катара и других арабских стран, а вот когда европейцы увидят в шоу-румах «японца», пока не ясно. Зато уже известна приблизительная дата премьеры «Крузака» нового поколения: внедорожник увидит свет в 2021 году. Автомобиль сменит индекс 200 на 300, а также потеряет прожорливый бензиновый 5,7-литровый V8. А на смену ему придет более экономичная «шестерка».
Кстати, завоевавший практически народную любовь в России, Land Cruiser 200 не везде пользуется популярностью. Напомним, что в Соединенных Штатах «проходимец» практически не востребован. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль на североамериканском рынке, к слову, одном из самых крупных, разошелся в минувшем году тиражом в 3235. При том, что Land Cruiser 200 за то же время приобрели более 8500 наших соотечественников.
Так что, авто в США снимают с производства как минимум до начала следующего года, но окончательно от него не отказываются. Видимо японцы рассчитывают, что обновленный «вездеход» понравится американцам больше дорестайлинговой модели. А может быть ребята из Страны восходящего солнца припасли еще какой-то козырь…