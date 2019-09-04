Все подробности о новейшем ГАЗ «Соболь Бизнес 4x4»

Передняя часть кузова «Соболь 4x4» неотличима от еще одной новинки выставки — «Газели NN», а вот сам кузов заимствован от хорошо известного «Соболь Бизнес». Все фонари светодиодные, а стекла вклеены. Впрочем, это далеко не самое главное.
Виктор Васильев

Новинка получила доработанный передний мост со ШРУСами вместо крестовин. Так же изменилась конструкция поворотных кулаков. В салоне появилась передняя панель от «Газели Next», а вместо «кочерги» коробки передач, торчащей из пола, теперь в приливе центральной консоли красуется джойстик.

Раздаточную коробку инженеры доработали и снабдили электроприводом. Это позволило избавиться от рычага «раздатки». Теперь режимы трансмиссии переключаются кнопками.

Когда обновленный «Соболь» появится в продаже — большой вопрос, поскольку выставочный образец — это концепт. С его помощью завод хочет оценить интерес к своему внедорожнику и только после этого принять решение о начале серийного производства.

новинки рынка, новая модель, дешевые машины, коммерческий транспорт
4 сентября 2019
174