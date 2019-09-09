Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа

До официальной премьеры нового Land Rover Defender на Франкфуртском моторшоу остались буквально считанные часы. Но британцам не удалось удержать интригу до дебюта, и в Сеть просочились снимки внедорожника без камуфляжа.
Land Rover Defender нового поколения сильно похож по стилистике на шоу-кар DC100 Concept, презентованный ровно восемь лет назад — в 2011 году там же во Франкфурте.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль представят в двух версиях — короткой 90 и длиннобазной 110. По некоторым данным, позже выпустят авто в варианте 130. Сборку модели наладят на мощностях марки в Словакии. Первые «живые» автомобили появятся в первом квартале 2020 года.
Фото: @soflorovers
Фото: @soflorovers
Ожидается, что в распоряжении Defender 2020 будет два бензиновых и три дизельных мотора, агрегатированных с «автоматом» и системой полного привода с межосевым дифференциалом. «Проходимец» потеряет рамную конструкцию, а кузов будет выполнен из сплавов алюминия. Более подробно о новинке стане известно во время премьеры.
Напомним, что закамуфлированный «Дефендер» неоднократно показывали во время тестов: его обкатывали в знойных песках Дубая, на обледенелых дорогах Арктики в 40-градусный мороз и на каменистых горных дорогах. Автомобиль даже успели испытать на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга.
Кстати, дебют приемника легендарного «Дэфа» увидят не только посетители автомобильно выставки: первый показ будут транслировать онлайн 10 сентября на официальных страничках марки в соцсетях.