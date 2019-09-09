Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа

Ожидается, что в распоряжении Defender 2020 будет два бензиновых и три дизельных мотора, агрегатированных с «автоматом» и системой полного привода с межосевым дифференциалом. «Проходимец» потеряет рамную конструкцию, а кузов будет выполнен из сплавов алюминия. Более подробно о новинке стане известно во время премьеры.

Напомним, что закамуфлированный «Дефендер» неоднократно показывали во время тестов: его обкатывали в знойных песках Дубая, на обледенелых дорогах Арктики в 40-градусный мороз и на каменистых горных дорогах. Автомобиль даже успели испытать на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга.

Кстати, дебют приемника легендарного «Дэфа» увидят не только посетители автомобильно выставки: первый показ будут транслировать онлайн 10 сентября на официальных страничках марки в соцсетях.