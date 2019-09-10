LADA Vesta SW Sport вновь замечена на тестах

И хотя АВТОВАЗ всячески открещивается от предстоящего вывода на рынок универсала LADA Vesta SW Sport, автомобиль, закутанный в камуфляжную пленку, продолжает встречаться на дорогах общего пользования с завидным постоянством. Вероятно, «сарай» со спортивными замашками готовится к запуску, и свидетельством тому — очередная серия шпионских снимков.
Недалеко от испытательного полигона Волжского автозавода, расположенного рядом с селом Сосновка, в объективы фотокамер попали сразу два предсерийных прототипа LADA Vesta SW Sport. Несмотря на маскировку, распознать спортивную «Весточку» в кузове универсал не составляет труда: низкий дорожный просвет, пара разнесенных патрубков выхлопной системы и, наконец, колесные диски характерного дизайна. Плюс, естественно, обвес.
Кроме того, Vesta SW Sport была замечена также в Волгоградской области и Кисловодске. Такие активные ходовые тесты вполне можно считать признаком скорого появления новой модели в продуктовой линейке LADA.
Правда, официальные представители бренда категорически отрицают подготовку «вагона» к запуску.
— У нас много прототипов и концепт-каров, но это не значит, что все они пойдут в серию, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа.
Стоит напомнить, что осенью прошлого года бешеный «сарай» (вместе с седаном LADA Vesta Sport) уже успел получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с указанием 145-сильного мотора объемом 1,8 л.