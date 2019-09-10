LADA Vesta SW Sport вновь замечена на тестах

Недалеко от испытательного полигона Волжского автозавода, расположенного рядом с селом Сосновка, в объективы фотокамер попали сразу два предсерийных прототипа LADA Vesta SW Sport. Несмотря на маскировку, распознать спортивную «Весточку» в кузове универсал не составляет труда: низкий дорожный просвет, пара разнесенных патрубков выхлопной системы и, наконец, колесные диски характерного дизайна. Плюс, естественно, обвес.

Кроме того, Vesta SW Sport была замечена также в Волгоградской области и Кисловодске. Такие активные ходовые тесты вполне можно считать признаком скорого появления новой модели в продуктовой линейке LADA.