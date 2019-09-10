Внедорожник Mitsubishi Pajero снимают с производства

Будущее японского внедорожника стло понятным после интервью с главным операционным директором Mitsubishi Motors Ашвани Гупта, опубликованном изданием CarAdvice.

Фанатам Mitsubishi Pajero придется помахать ему ручкой: сейчас модель покидает японский рынок, а потребителям других стран автомобиль оставят еще на два-три года. Наибольшей популярностью «проходимец» сегодня пользуется в Африке, Южной Америке и Австралии.

Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и в продуктовой линейке место старожила, впервые представленного на моторшоу в Токио осенью 1981 года, займет другая модель. Г-н Гупта намекнул, что это будет большой семиместный кроссовер, такой как Nissan Pathfinder:

– Пока не стоит забегать вперед, — попросил он. — Прежде всего, вы должны увидеть новый кроссовер Mitsubishi на нашей новой платформе, разработанной для автомобилей C-класса и D-класса…

По всей видимости, подразумевается архитектура совместной разработки инженеров Mitsubishi и Nissan. Кстати, недавно в Сеть просочились слухи о том, что осенью 2020 года японцы выкатят Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail нового поколения, построенные на одной «тележке».