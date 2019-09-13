Когда и под каким брендом ждать в России новый Chevrolet Captiva

Новая Captiva построена на базе Baojun 530. Это один из бестселлеров на рынке Китая, потому внешне обе модели схожи. Captiva отличается лишь иной решеткой радиатора с эмблемой Chevrolet.
Виктор Васильев

Для GM «китаец» вовсе не чужой. Машину выпускают на совместном предприятии с компанией SAIC, где с конвейера сходят доступные автомобили построенные на «джи-эмовских» агрегатах.

Габариты кроссовера следующие: длина — 4 655 м, ширина — 1 835 мм, высота — 1 760 мм, колесная база — 2 750 мм. Как и Baojun, новую «Каптиву» предлагают как в пятиместном исполнении, так и с третьим рядом кресел, который превращает кроссовер в 7 местный автомобиль.

А вот интерьер «американца» собственный. У «Каптивы» иная передняя панель с большим сенсорным монитором в центре. Оснащение стандартно для машины такого класса. Есть 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, парковочный ассистент с камерой, светодиодные матричные фары и 17-дюймовые колеса.

  • Chevrolet Captiva
  • Китайский Baojun 530

Под капотом кроссовера работает наддувный бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 143 л. с. На выбор предлагают 6-ступенчатую «механику» или вариатор.

Первое поколение модели покинуло российский рынок в 2015 году, как раз когда GM минимизировал свое присутствие в нашей стране.

Как заявлял тогда президент GM Дэн Амманн: «Это решение позволяет избежать серьезных инвестиций в рынок с неясной долгосрочной перспективой».

Предположим, что кроссовер все же может появиться на российском рынке. Правда, не под брендом Chevrotet, а под маркой Ravon. Напомним, что машины с этим логотипом поставляют к нам с предприятия GM Uzbekistan. Сейчас в модельном ряду производителя три модели — R2, Nexia R3 и R4. Не хватает кроссовера. Это место вполне может занять Captiva, ведь до кризиса модель пользовалась стабильным спросом. Скажем, в 2014 году продали 7068 машин.

Новое поколение способно привлечь потенциальных покупателей широкими возможностями трансформации салона и неплохим оснащением. Сложность будет лишь в том, что Captiva исключительно переднеприводная. А у нас большое число покупателей выбирают именно полноприводные кроссоверы. Так что здесь все будет зависеть от правильного позиционирования модели маркетологами.

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13 сентября 2019
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