Когда и под каким брендом ждать в России новый Chevrolet Captiva

Для GM «китаец» вовсе не чужой. Машину выпускают на совместном предприятии с компанией SAIC, где с конвейера сходят доступные автомобили построенные на «джи-эмовских» агрегатах.

Габариты кроссовера следующие: длина — 4 655 м, ширина — 1 835 мм, высота — 1 760 мм, колесная база — 2 750 мм. Как и Baojun, новую «Каптиву» предлагают как в пятиместном исполнении, так и с третьим рядом кресел, который превращает кроссовер в 7 местный автомобиль.

А вот интерьер «американца» собственный. У «Каптивы» иная передняя панель с большим сенсорным монитором в центре. Оснащение стандартно для машины такого класса. Есть 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, парковочный ассистент с камерой, светодиодные матричные фары и 17-дюймовые колеса.