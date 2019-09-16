АВТОВАЗ представил три модели LADA в новой спецверсии

Все три LADA в новой «клубной» версии будут собраны из авто в комплектации Comfort, но в дополнение получат некоторое оснащение из топового варианта Luxe, а также обивку кресел с логотипом серии, колесные диски нового дизайна в двухцветном исполнении, парктроники и боковые зеркала с корпусами черного цвета.

LADA Granta #CLUB, как и XRAY #CLUB, будут предложены со всеми доступными для моделей моторами. Первая дополнительно обзаведется обогревом лобового стекла, а второй — тем же электрообогревом «лобовухи», а кроме того, климат-контролем, глубокой тонировкой стекол и датчиками дождя и света.