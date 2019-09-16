АВТОВАЗ представил три модели LADA в новой спецверсии

АВТОВАЗ планирует в ближайшее время вывести на рынок LADA Granta, XRAY и Largus в лимитированной спецсерии #CLUB. Автомобили получат расширенный список оборудования, отличительный шильдик и выгодный ценник.
Все три LADA в новой «клубной» версии будут собраны из авто в комплектации Comfort, но в дополнение получат некоторое оснащение из топового варианта Luxe, а также обивку кресел с логотипом серии, колесные диски нового дизайна в двухцветном исполнении, парктроники и боковые зеркала с корпусами черного цвета.
LADA Granta #CLUB, как и XRAY #CLUB, будут предложены со всеми доступными для моделей моторами. Первая дополнительно обзаведется обогревом лобового стекла, а второй — тем же электрообогревом «лобовухи», а кроме того, климат-контролем, глубокой тонировкой стекол и датчиками дождя и света.
LADA Largus #CLUB оснастят лишь более производительным 106-сильным движком, работающим вкупе с пятискоростной «механикой». Здесь из особых плюсов — только тонировка. Цены и иные подробности о новой спецсерии «автовазовские» маркетологи оставили на сладкое и сообщат позднее.
Между тем, модернизация 1,8-литрового мотора, которую так ждут поклонники LADA Vesta и XRAY, пока откладывается на неопределенный срок. Напомним, что летом волжские разработчики «поколдовали» над движком объемом 1,6 л и внесли изменения в конструкцию поршневой группы, дабы поршни не загибали клапаны при разрыве ремня ГРМ. Аналогичный «улучшайзинг» ждет и более мощный мотор.