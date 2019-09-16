Почему вежливо пропускать другие машины на дороге — смертельно опасно

Многие водители — добрые люди, которые не прочь войти в положение коллеги и помочь ему произвести маневр в условиях интенсивного движения. На самом деле, подобная услуга очень часто оказывается медвежьей.
Лика Затворная

Одна из классических нечаянных «подстав», связанных с попытками проявить доброту к ближнему на дороге, связана с любезным пропуском автомобиля, ждущего момента выехать с пролегающей территории, из двора например.

Когда вы позволяете выезжающему повернуть перед вашим капотом налево, на встречную для вас полосу, он, скорее всего, толком не видит происходящего там. Масса аварий случается, когда выезжающая машина, едва «высунув нос» на ту сторону дороги, по которой намеревалась ехать, немедленно получает удар от идущей там машины. Или мотоциклиста, решившего объехать слева внезапно остановившийся ряд авто. А все потому, что кто-то решил побыть добреньким и пропустил того, кого не должен был.

Или, к примеру, вы едете в левом ряду многополосной дороги, видите на «встречке» мигающего поворотником коллегу и притормаживаете, «подмигнув» ему дальним светом — мол действуй, пропускаю. Тот с благодарностью жмет на газ и крутит руль, пересекает вашу полосу и… получает в правый борт удар бампера другой машины, двигавшейся в крайнем правом от вас ряду. Ее водитель ведь понятия не имел, что кто-то кому-то решил вдруг помочь повернуть.

Еще одна смертельная попытка быть добреньким на дороге случается, когда водитель помогает пешеходу перебежать дорогу в неположенном месте — притормозив и пропустив его.

Прежде всего, внезапное торможение на многополосной дороге может привести следующий сзади автомобиль прямо в багажник вашего авто. С другой стороны, «пешик» вполне может не заметить за вашим притормозившим транспортным средством другой машины и выскочить прямо ей под колеса.

Еще один пример водительской солидарности, который может закончиться очень плохо, — когда на двухполосной трассе менее скоростной транспорт (как правило грузовик) двигается, приняв максимально вправо, на обочину. Чтобы дать больше мест для обгона себя более быстрым коллегам.

Порой заканчивается это плачевно. Так, один из обгоняющих вполне может частично заехать на полосу встречного движения и устроить лобовую аварию. Или «пропускающий» грузовик имеет неплохие шансы пробить колесо о какой-нибудь металлический хлам на обочине. На приличной скорости подобное происшествие может окончиться очень печально.

16 сентября 2019
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