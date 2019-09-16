Почему вежливо пропускать другие машины на дороге — смертельно опасно

Одна из классических нечаянных «подстав», связанных с попытками проявить доброту к ближнему на дороге, связана с любезным пропуском автомобиля, ждущего момента выехать с пролегающей территории, из двора например.

Когда вы позволяете выезжающему повернуть перед вашим капотом налево, на встречную для вас полосу, он, скорее всего, толком не видит происходящего там. Масса аварий случается, когда выезжающая машина, едва «высунув нос» на ту сторону дороги, по которой намеревалась ехать, немедленно получает удар от идущей там машины. Или мотоциклиста, решившего объехать слева внезапно остановившийся ряд авто. А все потому, что кто-то решил побыть добреньким и пропустил того, кого не должен был.

Или, к примеру, вы едете в левом ряду многополосной дороги, видите на «встречке» мигающего поворотником коллегу и притормаживаете, «подмигнув» ему дальним светом — мол действуй, пропускаю. Тот с благодарностью жмет на газ и крутит руль, пересекает вашу полосу и… получает в правый борт удар бампера другой машины, двигавшейся в крайнем правом от вас ряду. Ее водитель ведь понятия не имел, что кто-то кому-то решил вдруг помочь повернуть.