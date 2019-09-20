Toyota открестилась от Land Cruiser нового поколения

Японское издание BestCarWeb опубликовало рендерные изображения Toyota Land Cruiser свежей генерации, чей индекс 200, по некоторым данным, изменится на 300. В их основу легли инсайдерские данные, полученные непосредственно с производства. По заверениям местных журналистов, премьера нового внедорожника готовится к осени 2020 года.

Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Toyota, рисунки не имеют ничего общего с реальностью. А также опровергли все слухи о новом имени «вездехода» и дате его дебюта. Впрочем, и никакой иной информацией о «Крузаке» будущего поколения представители марки не поделились.

Между тем, не за горами появление обновленной «Двухсотки» — рестайлинговые авто уже попали в объективы фотошпионов.