Toyota открестилась от Land Cruiser нового поколения

Фото: Toyota
Впереди замаячила смена поколения культового внедорожника Toyota Land Cruiser 200, просуществовавшего 12 лет. И Сеть запестрела рендерами и возможными датами выхода новинки. Но соответствует ли вся эта информация действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Японское издание BestCarWeb опубликовало рендерные изображения Toyota Land Cruiser свежей генерации, чей индекс 200, по некоторым данным, изменится на 300. В их основу легли инсайдерские данные, полученные непосредственно с производства. По заверениям местных журналистов, премьера нового внедорожника готовится к осени 2020 года.

Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Toyota, рисунки не имеют ничего общего с реальностью. А также опровергли все слухи о новом имени «вездехода» и дате его дебюта. Впрочем, и никакой иной информацией о «Крузаке» будущего поколения представители марки не поделились.

Между тем, не за горами появление обновленной «Двухсотки» — рестайлинговые авто уже попали в объективы фотошпионов.

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20 сентября 2019
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