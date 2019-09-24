Свежие подробности о новом старом Volkswagen Jetta для России

Кроме того, в перечне оборудования найдутся и цифровая «приборка», и регулируемая подсветка салона, и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым монитором. Здесь же — бесключевой доступ и подогрев всех кресел и руля.

Стоит добавить, что «Джетту» представят в трех комплектациях: Origin, Respect и Status. Когда же автомобиль приедет в шоу-румы и с каким ценником, представители бренда расскажут позднее.

Напомним, что дореформенная Jetta завершила продажи в нашей стране еще в марте, ее производство на мощностях завода в Нижнем Новгороде свернули годом ранее. Остается добавить, что седан седьмого поколения, по меньшей мере, первое время будут собирать для россиян в Мексике. Оттого на дешевизну рассчитывать не приходится.