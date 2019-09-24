Свежие подробности о новом старом Volkswagen Jetta для России

Седан Volkswagen Jetta последнего поколения, представленный на Детройтском моторшоу полтора года назад, взял таки курс на российский рынок. Немцы сообщили первые подробности о новинке для нашей страны.
«Четырехдверка» Volkswagen Jetta седьмой генерации, построенная на платформе MQB, в Россию прикатит со 110-сильным мотором, выступающим с пятискоростной «механикой» или шестиступенчатой АКП. Еще в арсенале седана будет движок мощностью 150 л. с., работающий лишь с «автоматом».
По умолчанию автомобиль будет комплектоваться полностью светодиодной оптикой, а также колесными дисками 16 или 17 дюймов — в зависимости от модификации. За доплату покупатель получит авто с панорамной крышей.
Кроме того, в перечне оборудования найдутся и цифровая «приборка», и регулируемая подсветка салона, и мультимедийный комплекс с восьмидюймовым монитором. Здесь же — бесключевой доступ и подогрев всех кресел и руля.
Стоит добавить, что «Джетту» представят в трех комплектациях: Origin, Respect и Status. Когда же автомобиль приедет в шоу-румы и с каким ценником, представители бренда расскажут позднее.
Напомним, что дореформенная Jetta завершила продажи в нашей стране еще в марте, ее производство на мощностях завода в Нижнем Новгороде свернули годом ранее. Остается добавить, что седан седьмого поколения, по меньшей мере, первое время будут собирать для россиян в Мексике. Оттого на дешевизну рассчитывать не приходится.