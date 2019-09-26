Subaru представит пять новинок, из них — два кроссовера

На стенде японского производителя продемонстрируют универсал Levorg второго поколения, особую версию спортивного седана WRX STi с мотором EJ20, прототип кроссовера Viziv Adventure, еще один свежий паркетник XV Advance, а также обновленный хетчбэк Impreza Sport, который теперь в стандартном варианте предлагается с комплексом систем безопасности EyeSight.

Компания Subaru опубликовала единственный тизер, приуроченный в мотор-шоу в Токио, где частично изображен универсал Levorg второго поколения со спойлером на корме и модернизированными задними фонарями.

Что касается специальной версии WRX STi, то она получит название EJ20 Final Edition. Скорее всего, это станет одним из прощальных событий в истории знаменитого опозитного мотора EJ20, выпуск которого скоро будет прекращен.