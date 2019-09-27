Subaru станет дочерней компанией Toyota

Марки Toyota и Subaru собираются расширить свое сотрудничество. Toyota, обладающая на сегодняшний день 16,83% активов союзника, в ближайшее время приобретет дополнительный пакет акций и доведет долю до 20%. Сделка обойдется в 80 млрд. иен (47,7 млрд. рублей по актуальному курсу).

Помимо того, что автостроители будут совместно работать над созданием новой модели с приводом на все колеса, в планах стоит разработка Toyota 86 и Subaru BRZ нового поколения (обе модели — по сути один и тот же автомобиль, продающийся под разными брендами). На этом партнерство не заканчивается: инженеры совместными усилиями возьмутся за развитие технологий автономного вождения.

Стоит напомнить, что автостроители из Страны восходящего солнца объединились в альянс в 2005 году.

— За 14 лет мы углубили наши связи в различных областях, таких как разработка продукта, производство и продажа. В том числе посредством обмена персоналом, — вспоминает президент Subaru Томоми Накамура.

Между тем, еще в прошлом году в СМИ просочилась информация о том, что специалисты компании уже трудятся над созданием мотора для 86 и BRZ.