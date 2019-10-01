Skoda будет конкурировать с бюджетными Hyundai и KIA

В интервью одному из европейских изданий руководитель направления автомобильной стратегии VW Group Майкл Йост заявил, что в будущем концерн планирует более четко позиционировать каждый из своих брендов:

– У SEAT есть модели Cupra, которые могут играть на эмоциях и страсти, а Skoda могла бы эффективнее продаваться, отвечая запросам рынков Восточной Европы, напирая на функциональность интенсивнее, чем сейчас, — заявил топ-менеджер.

Так что не исключено, что стратегия Фердинанда Пиеха воплотиться в жизнь, и марка SEAT будет конкурировать с Alfa Romeo, а значит и цена испанских машин, в России, напомним, не представленных, существенно возрастет.

А вот Skoda наоборот станет доступнее за счет сокращения премиум-опций в своих будущих моделях, что позволит ей увереннее чувствовать себя на рынках Восточной Европы, где в сопоставимых сегментах пока хозяйничают Dacia, Hyundai и Kia. Есть основания предолагать, что у немцев все получится.